Франция неоднократно лгала, в том числе в отношении выполнения минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции) Олланда, когда он говорил о том, что к минским договоренностям никто серьезно не относился», — вспомнил Песков.

Песков отметил, что представители Франции ставили подпись под документом, гарантировавшим политическое будущее на тот момент действующего президента Украины. Однако после этого в стране произошел переворот.

Представитель Кремля отметил, что Франция не стала выполнять свои гарантии.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся Москвы. В частности, Макрон обвинил руководство РФ в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предрекли трагедию в Европе из-за планов Макрона.