Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле уличили Францию во лжи

Песков уличил Францию во лжи и нарушении договоренностей
close
Maxim Shemetov/Reuters

Франция неоднократно лгала, в том числе в отношении выполнения минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции) Олланда, когда он говорил о том, что к минским договоренностям никто серьезно не относился», — вспомнил Песков.

Песков отметил, что представители Франции ставили подпись под документом, гарантировавшим политическое будущее на тот момент действующего президента Украины. Однако после этого в стране произошел переворот.

Представитель Кремля отметил, что Франция не стала выполнять свои гарантии.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся Москвы. В частности, Макрон обвинил руководство РФ в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предрекли трагедию в Европе из-за планов Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами