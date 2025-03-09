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Прервавший речь президента США конгрессмен-демократ заявил, что сделал бы это снова

Конгрессмен Грин заявил, что снова может прервать речь Трампа
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Win McNamee - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин, который прервал выступление президента Трампа перед конгрессом, заявил, что сделал бы это снова. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам конгрессмена, если обстоятельства останутся прежними, то он вынужден будет снова совершить подобный поступок.

Грин уточнил, что он прервал главу государства в знак протеста из-за предложенных сокращений государственной медицинской программы Medicaid. Конгрессмен подчеркнул, что готов принять последствия своего поступка.

7 марта Трамп в интервью Fox News раскритиковал Грина, назвав его «дураком и клоуном» и заявив, что тому не место в конгрессе.

Во время выступления Трампа в конгрессе охрана вывела Грина из зала. В коридоре он сообщил журналистам, что намерен инициировать процедуру импичмента в отношении президента США.

Ранее российский политолог раскрыл суть новой идеологии Трампа.

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