Израиль согласился отправить в Катар делегацию для переговоров по Газе

В понедельник, 10 марта, Израиль направит в Катар делегацию, чтобы организовать переговоры по поводу прекращения огня в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.

«Израиль согласился на приглашение посредников, поддерживаемых США», — говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что страна постарается добиться в столице Катара Дохе прогресса в переговорах.

Решение Израиля было принято на фоне появления в арабских СМИ сведений о том, что палестинское радикальное движение ХАМАС якобы дало понять, что согласно на временное продление режима прекращения огня. Однако израильский чиновник в комментарии The Times of Israel опроверг эту информацию.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха (еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля). В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, отпустят остальных.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».