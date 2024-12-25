ВВС Пакистана нанесли удар по территории Афганистана

Пакистанские самолеты подвергли бомбардировке уезд Бармаль восточной афганской провинции Пактика. Об этом сообщает информационный портал Khaama Press.

По словам очевидцев, ночью 24 декабря были нанесены удары сразу по семи населенным пунктам уезда. Полностью разрушен кишлак Ламан, в уездном центре пострадал центральный базар. Имеются многочисленные пострадавшие. Их число может увеличиться, так как люди до сих пор находятся под завалами.

Местные жители утверждают, что бомбардировку осуществили самолеты Военно-воздушных сил Пакистана.

По сведениям портала, целью атаки стали беженцы из пакистанского Вазиристана.

28 ноября министры иностранных дел государств ОДКБ призвали к сохранению территории Афганистана свободной от размещения военных объектов третьих стран. Они также выразили обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне террористической угрозы в Афганистане, отмечая, что террористические группировки, базирующиеся в стране, представляют серьезную угрозу безопасности стран — членов ОДКБ.

Ранее в Афганистане указали на риски в отношениях с миром.