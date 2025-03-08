Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии призвали защитить национальные меньшинства на Украине

Сербский депутат Станоевич потребовал защитить нацменьшинства на Украине
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Представители нескольких европейских государств потребовали защитить права национальных меньшинств на Украине в ходе конференции «Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин» в Белграде. Об этом рассказал ТАСС организатор конференции и депутат сербского парламента Драган Станоевич.

«На конференции присутствовали представители народов, живущих на Украине — греки, болгары, словаки, венгры, сербы и другие. <..> Уровень очень высокий, было более 20 депутатов. Идея конференции - создание новой платформы для мирных переговоров», — подвел итоги мероприятия Станоевич.

Сербский политик призвал мировое сообщество принять участие в процессе мирного урегулирования на Украине и выступить в защиту нацменьшинств на Украине.

«Все мы знаем, насколько на Украине притесняются другие народы и особенно русский народ. Но на Украине все возможно, нацистский режим не щадит никого и если ты не нацист, то ты враг», — заявил он.

До этого болгарский политик Ангел Георгиев заявил о необходимости присоединить южную Бессарабию в Одесской области для защиты болгарского меньшинства.

Ранее Сийярто обвинил Украину в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами