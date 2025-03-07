Одна страна ЕС заявила, что безопасность Европы без России невозможна

Обеспечение безопасности стран Европы невозможно представить без России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство MTI.

«Было бы крайне ошибочно думать, что долгосрочная безопасность Европы может быть достигнута путем исключения России из дискуссий по этому поводу», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, Европа в одиночку не сможет справиться с предоставлением помощи Украине, а США отказываются приостановили поставки Киеву, поскольку Белый дом выбрал путь мирного решения конфликта.

Страны ЕС в очередной раз собрались для обсуждения ситуации на Украине, однако в итоге почти все время потратили на дискуссии по укреплению своей обороноспособности. Журналисты Politico сообщили, что на вопрос, смогут ли они в одиночку заменить США, а в особенности их разведку для помощи Киеву, европейские лидеры ответили гробовым молчанием. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС нет денег, поэтому он отказался подписывать заявление о продолжении финансирования Украины. Подробнее – читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо одной фразой оценил атмосферу на саммите Евросоюза по Украине.