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В Греции заявили о крахе правительств европейских стран

Экс-премьер Греции Самарас: крах в Европе начался еще до избрания Трампа
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Depositphotos

Политическая система в европейских странах близится к краху, так как их граждане не одобряют политику нынешних правительств. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас, сообщает новостное агентство АМНА.

Как сказал экс-глава кабинета министров, в последнее время «Запад ополчился против Запада».

«Народы не одобряют политику, которую проводили их правительства в последние годы. И поэтому те правительства, которые были у власти, свергаются», — сказал он, выступая в греческом парламенте.

По мнению бывшего премьер-министра, предпосылки для краха политической системы в европейских странах возникли еще до инаугурации действующего американского лидера Дональда Трампа. Самарас пояснил, что смена власти в США лишь обнажила несовершенства и спровоцировала «падение домино».

8 марта газета The New York Times сообщила, что Трамп преподнес российскому руководству «подарок», отвернувшись от европейских государств. Сейчас страны региона пребывают в состоянии «эмоционального шока» от действий США и находятся на пороге новой эры, подчеркнули авторы материала.

Ранее в интернете нашли предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте США и европейских стран.

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