Сирия вернулась в Организацию исламского сотрудничества

Главы МИД стран-участников Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержали возвращение Сирии в состав объединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«По инициативе Турции вопрос возобновления членства Сирии в ОИС был внесен в повестку дня чрезвычайного заседания министров иностранных дел ОИС, состоявшегося в Джидде 7 марта 2025 года, на котором присутствовал министр иностранных дел Хакан Фидан. На встрече был принят проект резолюции, в разработке которого также участвовала Турция, и было возобновлено членство Сирии в ОИС», — сообщили в турецком МИД.

Министр иностранных дел новой администрации Сирии Асаад Хасан аш-Шибани был официально приглашен занять свое место в совете организации после принятия проекта резолюции.

На фоне этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона встревожена резким обострением ситуации в Сирии и призывает сирийских лидеров сделать все для прекращения кровопролития.

Накануне в нескольких районах сирийской провинции Латакия начались стычки между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада.

Ранее глава Минобороны Израиля назвал лидера Сирии террористом.