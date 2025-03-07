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Глава Минобороны Израиля назвал лидера Сирии террористом

Глава МО Израиля Кац: Тель-Авив готов защититься от любых угроз со стороны Сирии
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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль готов защититься от любых угроз со стороны Сирии, он обеспечит демилитаризацию юга страны и защитит местных друзов. Об этом израильский министр обороны Исраэль Кац написал в соцсети Х.

При этом глава израильского военного ведомства назвал сирийского временного президента Ахмеда аш-Шараа «террористом, раскрывшим свое истинное лицо» в свете обострения обстановки в Латакии.

«Мы обеспечим, чтобы юг Сирии оставался демилитаризованным и свободным от угроз, и защитим местное друзское население», — написал Кац.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что «любой, кто причинит вред друзскому населению, столкнется с израильским ответом».

7 марта сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы министерства обороны вошли в город Тартус, чтобы оказать поддержку силам главного управления безопасности в борьбе с остатками ополченцев Асада и восстановить стабильность и безопасность в регионе.

В ответ на начавшиеся военные действия в регионе МИД РФ заявил, что российская сторона встревожена резким обострением ситуации в Сирии и призывает сирийских лидеров сделать все для прекращения кровопролития.

Ранее армия Сирии взяла под контроль крупнейшие портовые города страны.

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