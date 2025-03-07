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МИД Австрии сообщил о продолжении помощи Украине

Новая глава МИД Австрии заверила, что страна продолжит поддерживать Украину
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Georges S/IMAGO//photonews.at/Global Look Press

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер подтвердила неизменность австрийской поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем первом публичном выступлении после вступления в должность Майнл-Райзингер отметила состоявшийся телефонный разговор с украинским коллегой, в ходе которого она заверила в продолжении курса Вены, направленного на помощь Украине.

«Я дала понять, что поддержка Украины со стороны Австрии, как и в прошлом, останется неизменной и в будущем», — отметила дипломат.

Накануне во время заседания нижней палаты австрийского парламента, на котором новые члены кабинета министров страны отвечали на вопросы депутатов, лидер австрийских зеленых Вернер Коглер задал вопрос о размерах помощи Украине. Майнл-Райзингер ответила, что Австрия выделила Украине помощь на общую сумму €12,1 млн. Она предназначалась в том числе на разминирование полей, чтобы сделать возможным поставки украинского зерна.

Ранее в Австрии исключили участие в прямых поставках оружия Украине.

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