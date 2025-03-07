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На саммите ЕС обсуждению Украины посвятили всего 15 минут

Politico: Украину обсуждали 15 минут на экстренном саммите Евросоюза
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Stephanie Lecocq/Reuters

Европейский саммит в Брюсселе продемонстрировал изменение приоритетов ЕС — участники отдали предпочтение вопросам европейской безопасности и оборонного финансирования, а не украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на дипломатический источник.

Издание отмечает, что обсуждение ситуации на Украине заняло всего четверть часа, в то время как лидеры ЕС более 10 часов дебатировали о выделении €800 млрд на укрепление европейской обороны и источниках закупок вооружений.

«Переговоры по Украине были завершены примерно за 15 минут. Этим все сказано», — передает журнал слова источника.

По мнению Politico, это подчеркивает перемены в отношении к украинскому конфликту на фоне возросших опасений по поводу возможного изменения роли США в европейской безопасности.

Тем временем британская газета The Telegraph написала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку Евросоюза в рамках мирного урегулирования конфликта c Россией. При этом Брюссель будет выбирать, какие сектора открывать для Украины, а какие оставить закрытыми.

Ранее Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС из-за Украины.

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