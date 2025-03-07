Украине готовы предоставить привилегированный доступ к рынку Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку Евросоюза в рамках мирного урегулирования конфликта c Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до «критической точки», чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Брюссель будет выбирать, какие сектора открывать для Украины, а какие оставить закрытыми.

6 марта в Бельгии состоялся внеочередной саммит ЕС. Основными темами мероприятия стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу», которая предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Комментируя его итоги, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа перешла от этапа консолидации к этапу действий.

Ранее Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС из-за Украины.