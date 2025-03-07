Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине готовы предоставить привилегированный доступ к рынку Евросоюза

Telegraph: ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС
close
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку Евросоюза в рамках мирного урегулирования конфликта c Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до «критической точки», чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Брюссель будет выбирать, какие сектора открывать для Украины, а какие оставить закрытыми.

6 марта в Бельгии состоялся внеочередной саммит ЕС. Основными темами мероприятия стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу», которая предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Комментируя его итоги, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа перешла от этапа консолидации к этапу действий.

Ранее Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами