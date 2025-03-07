Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины назвал главный итог саммита ЕС

Глава МИД Украины Сибига: саммит ЕС показал, что Европа перешла к этапу действий
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя прошедший саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе, заявил, что Европа перешла от этапа консолидации к этапу действий. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Сегодняшний саммит Европейского совета продемонстрировал, что мы перешли от этапа консолидации и единства к этапу действий. Европа действует для обеспечения своей обороны, безопасности и мира», — написал Сибига.

Внеочередной саммит ЕС состоялся 6 марта в бельгийской столице. Основными темами мероприятия стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

По его итогам лидеры стран Евросоюза приняли заявление. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Ранее глава Евросовета назвал неожиданную гарантию безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами