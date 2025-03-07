Глава МИД Украины назвал главный итог саммита ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя прошедший саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе, заявил, что Европа перешла от этапа консолидации к этапу действий. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Сегодняшний саммит Европейского совета продемонстрировал, что мы перешли от этапа консолидации и единства к этапу действий. Европа действует для обеспечения своей обороны, безопасности и мира», — написал Сибига.

Внеочередной саммит ЕС состоялся 6 марта в бельгийской столице. Основными темами мероприятия стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

По его итогам лидеры стран Евросоюза приняли заявление. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Ранее глава Евросовета назвал неожиданную гарантию безопасности для Украины.