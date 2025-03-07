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На Украине назвали возможные дату и место подписания сделки по ископаемым

Тихий: Украина может подписать сделку с США по полезным ископаемым в Эр-Рияде
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Mariam Zuhaib/AP

Возможное подписание соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых может состояться в начале следующей недели в Саудовской Аравии, подтвердил представитель украинского МИД Георгий Тихий. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я думаю, что, бесспорно, эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одним из поводов [чтобы подписать соглашение с США о полезных ископаемых]. Это правда», — отметил дипломат.

При этом Тихий не стал раскрывать подробности, отложив это до завершения переговоров.

В феврале сообщалось, что соглашение по недрам от Украины могут подписать вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной.

Ранее президент Польши раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат.

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