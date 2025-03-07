Политолог объяснил, чего ждать от встречи делегаций Украины и США в Джидде

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предстоящие переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. По прогнозам эксперта, Киев будет затягивать мирный процесс, поскольку и ему, и Брюсселю выгодно продолжение конфликта.

«На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», — сказал Корнилов.

Он добавил, что украинская делегация может предложить Вашингтону якобы универсальную формулу мира, в которой президент США Дональд Трамп выглядел бы миротворцем. После чего они попробуют убедить американскую сторону в том, что препятствует сделке только Москва.

7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

Ведомство сообщило, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.