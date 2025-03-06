Иран рассчитывает, что Россия будет учитывать интересы Тегерана при переговорах с США

Могтадаи: рассчитываем, что РФ учтет интересы Ирана во время переговоров с США

Россия всегда принимает во внимание позицию своих союзников и в переговорах с США непременно будет учитывать интересы Ирана. Об этом заявил зампредседателя комитета нацбезопасности иранского парламента (Меджлиса) Аббас Могтадаи в интервью порталу Didban Iran.

«В настоящее время у Ирана подписаны долгосрочные договоры о стратегическом партнерстве с Россией и Китаем, теми странами, которые в любых внешнеполитических взаимодействиях учитывают интересы своих союзников», — сказал Могтадаи.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами сказал, что Российская Федерация развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

В то же день Песков заявил, что Россия уверена в необходимости организации переговоров между США и Ираном. По его словам, российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал «огромный привет» президенту Ирана от Путина.