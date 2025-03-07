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В Госдуме назвали главное отличие Зеленского от Черчилля

Депутат Бородай: Черчилль, в отличие от Зеленского, был патриотом своей страны
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Депутат Государственной думы РФ Александр Бородай в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикации западных СМИ, которые после перепалки в Белом доме вновь стали сравнивать украинского лидера Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем.

По мнению парламентария, сходство Зеленского и Черчилля в том, что «оба они кровожадные».

«Но одного у него (Черчилля. — «Газета.Ru») нельзя отнять — он точно был патриотом своей родины, Британской империи. А Зеленский не патриот той территории, которая условно называется Украиной», — подчеркнул Бородай.

Он добавил, что Зеленский — «патриот исключительно самого себя и своей собственной власти».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого напомнила высказывание Черчилля, который заявил, что тот, кто между позором и войной выбирает позор, всегда получает войну. Дипломат отметила, что благодаря «поразительной в своей абсурдности» политике Зеленскому удалось получить и то, и другое.

Ранее МИД Эстонии сравнил президента США Дональда Трампа с Черчиллем.

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