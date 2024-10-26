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Захарова назвала Зеленского «кровавым шоуменом», взявшим в заложники украинский народ

Захарова: кровавый шоумен Зеленский принес Украине войну и позор

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Пресс-служба МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обрек свою страну на «позор и войну» одновременно. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — заявила Захарова.

По ее словам, Запад заткнул Зеленскому рот деньгами, чтобы он не просил принять Украину в Североатлантический альянс или разрешить ей владеть ядерным оружием.

Захарова напомнила высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который заявил, что тот, кто между позором и войной выбирает позор, всегда получает войну. Дипломат отметила, что благодаря «поразительной в своей абсурдности» политике Зеленскому удалось получить и то, и другое.

По данным издания Politico, семь членов НАТО, в том числе США и Германия, не готовы выдать Украине приглашение для вступления в альянс, как на это рассчитывал украинский лидер Владимир Зеленский. Публично Киев в этом вопросе поддерживают только страны Прибалтики и Польша. Даже если решение лидеров НАТО изменится, Украина должна будет начать бороться с коррупцией и обозначить свои новые границы. Россия даже не собирается обсуждать вопрос принятия Украины в альянс в любых переговорах о мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова посмеялась над Зеленским и его футболкой Make Russia Small Again.

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