Медведчук заявил, что Зеленский стал идеальной жертвой для Трампа

Президент США Дональд Трамп железной рукой «держит за глотку» президента Украины Владимира Зеленского, дни украинского лидера «сочтены». Об этом в своей статье заявил председатель «Другой Украины» Виктор Медведчук на портале движения.

По словам Медведчука, после провала переговоров в Овальном кабинете европейские лидеры начали под копирку поддерживать Зеленского, а многие украинские политики и активисты наперебой клянутся ему в верности и призывают народ сплотиться вокруг него. Медведчук считает, что делают они это из-за своих корыстных и низменных мотивов. В частности, европейским лидерам не хочется отвечать перед гражданами своих стран, что они фактически «слили в унитаз» всю дипломатию и включились в пляски на костях под руководством «политического клоуна» Зеленского, добавил Медведчук.

Трампа, продолжил политик, вряд ли интересует справедливость и состояние демократии на Украине. По мнению Медведчука, президент США хочет показать коллективному Западу, что он лидер, а Зеленский стал идеальной жертвой для «публичной порки». Глава «Другой Украины» уверен, что Трамп хочет добиться от Зеленского полного подчинения, а если тот будет огрызаться, заменит его на «другую шавку».

«Как видим, и Зеленский, и европейцы ерепенятся, но надолго ли их хватит? Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку, в отличие от всей европейской шушеры, умеет считать деньги. А дальше возьмется за глотки европейцев», — отметил Медведчук.

До этого Медведчук заявил, что Украина как государство потеряла смысл, так как в стране полностью отсутствует сплочение народа, а украинский президент не смог стать настоящим лидером и превратил страну в «государство-попрошайку». Он отметил, что коррупция и беззаконие стали на Украине нормой, а половина населения покинула страну.

Ранее Медведчук сделал предположение о будущем Зеленского.