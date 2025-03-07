Макрон ответил Трампу на сомнения в членах НАТО

Макрон заверил Трампа, что НАТО придет на помощь США при необходимости

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа о том, придут ли союзники по НАТО на помощь Вашингтону в случае необходимости, заявил, что Европа обязательно это сделает. Об этом сообщает BFMTV.

Макрон подчеркнул, что Франция является «лояльным и преданным» союзником Соединенных Штатов. Париж всегда уважительно и дружелюбно относился к Вашингтону, и рассчитывает на такое же отношение, указал он.

«Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане», – напомнил Макрон.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности стран — членов НАТО защитить Штаты в случае необходимости. Трамп добавил, что США во время его президентского срока не станут защищать те страны альянса, которые не выделяют необходимый объем средств на совместную оборону.

Ранее президент Польши посетовал, что Европа не готова к войне.