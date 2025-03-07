Уровень неравенства доходов россиян вернулся к досанкционным показателям

Индикатор, показывающий неравномерность в распределении доходов населения, — коэффициент Джини — по итогам 2024 года вырос до 0,408 против 0,405 в 2023 году (с 40,5 до 40,8%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь.

По данным агентства, за год увеличился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими. На данный момент они различаются в 15,1 раза против 14,8 раза годом ранее.

В публикации говорится, что оба показателя примерно соответствуют «досанкционному» уровню 2021 года. В тот момент коэффициент Джини составлял 0,409, а коэффициент фондов — 15,2.

До этого HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак заявила, что почти половина — 45% — россиян не считают уместным по собственной инициативе просить повышения зарплаты у работодателя, несмотря на текущую ситуацию на рынке труда.

По ее словам, большинство россиян по-прежнему предпочитает не обсуждать финансовую тему с руководством. Эксперт отметила, что это связано со сложной иерархической структурой, которая свойственна российским компаниям, где в коммуникации между топ-менеджерами и рядовыми сотрудниками требуется держать дистанцию.

Ранее в Госдуме объяснили, почему депутаты четвертый год не публикуют декларации о доходах.