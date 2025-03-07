Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень неравенства доходов россиян вернулся к досанкционным показателям

РБК: неравенство в России вернулось к досанкционному уровню
close
Depositphotos

Индикатор, показывающий неравномерность в распределении доходов населения, — коэффициент Джини — по итогам 2024 года вырос до 0,408 против 0,405 в 2023 году (с 40,5 до 40,8%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь.

По данным агентства, за год увеличился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими. На данный момент они различаются в 15,1 раза против 14,8 раза годом ранее.

В публикации говорится, что оба показателя примерно соответствуют «досанкционному» уровню 2021 года. В тот момент коэффициент Джини составлял 0,409, а коэффициент фондов — 15,2.

До этого HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак заявила, что почти половина — 45% — россиян не считают уместным по собственной инициативе просить повышения зарплаты у работодателя, несмотря на текущую ситуацию на рынке труда.

По ее словам, большинство россиян по-прежнему предпочитает не обсуждать финансовую тему с руководством. Эксперт отметила, что это связано со сложной иерархической структурой, которая свойственна российским компаниям, где в коммуникации между топ-менеджерами и рядовыми сотрудниками требуется держать дистанцию.

Ранее в Госдуме объяснили, почему депутаты четвертый год не публикуют декларации о доходах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами