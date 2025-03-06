В Госдуме объяснили, почему депутаты четвертый год не публикуют декларации о доходах

Депутаты регулярно отчитываются перед Госдумой о своих доходах и об имуществе, но на время СВО публиковать декларации для общего доступа необязательно, пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«В России подробные законы про имущество депутатов и чиновников. Все это регулирует один закон. Главное: ни депутаты, ни чиновники не могут заниматься бизнесом. Поэтому все сдают декларации — отчитываются, что у них есть, сколько заработали, сколько потратили. А специальные органы потом проверяют. Все ли сходится, нет ли подозрительного. Правила жесткие. Но сейчас, из-за специальной военной операции, публиковать декларации необязательно. Для безопасности. Чтобы семью не тронули или еще что. Так спокойнее. Хотя, мы во фракции «Справедливая Россия — За правду» решили публиковать свои декларации каждый год, как и раньше. Нам скрывать нечего», — сказал Гусев.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил заставлять местных чиновников объяснять происхождение своего имущества. За любое несоответствие между задекларированными доходами и реальным имуществом будут требовать объяснений. Помимо этого, в законодательство страны намерены внести ответственность за незаконное обогащение — теперь чиновники будут обязаны доказывать законность происхождения своих активов.

Ранее россияне осудили депутата, предложившего пенсионерам работать.