Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему депутаты четвертый год не публикуют декларации о доходах

Депутат Гусев: депутаты не публикуют декларации о доходах для безопасности семей
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутаты регулярно отчитываются перед Госдумой о своих доходах и об имуществе, но на время СВО публиковать декларации для общего доступа необязательно, пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«В России подробные законы про имущество депутатов и чиновников. Все это регулирует один закон. Главное: ни депутаты, ни чиновники не могут заниматься бизнесом. Поэтому все сдают декларации — отчитываются, что у них есть, сколько заработали, сколько потратили. А специальные органы потом проверяют. Все ли сходится, нет ли подозрительного. Правила жесткие. Но сейчас, из-за специальной военной операции, публиковать декларации необязательно. Для безопасности. Чтобы семью не тронули или еще что. Так спокойнее. Хотя, мы во фракции «Справедливая Россия — За правду» решили публиковать свои декларации каждый год, как и раньше. Нам скрывать нечего», — сказал Гусев.

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил заставлять местных чиновников объяснять происхождение своего имущества. За любое несоответствие между задекларированными доходами и реальным имуществом будут требовать объяснений. Помимо этого, в законодательство страны намерены внести ответственность за незаконное обогащение — теперь чиновники будут обязаны доказывать законность происхождения своих активов.

Ранее россияне осудили депутата, предложившего пенсионерам работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами