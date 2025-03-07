В Совфеде заметили, что Макрон мстит Трампу за холодный прием

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон мстит президенту США Дональду Трампу за холодный прием в Вашингтоне. Такое мнение Пушков выразил в своем Telegram-канале.

«Не случайно Макрон приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, французский лидер выбрал такую дату обращения к нации, чтобы заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Российский сенатор заявил, что Макрон является менее влиятельной фигурой, чем Трамп, однако в Париже рассчитывают на то, что американское «глубинное государство» снова одержит верх над Трампом, а Франция сможет возглавить объединенную милитаризованную Европу.

До этого Макрон заявил, что в Белом доме пытался отговорить Трампа от срочного прекращения огня на Украине, введя ограничение на ведение боевых действий только в воздухе и на море. Визит французского лидера в Вашингтон состоялся в годовщину начала СВО на Украине, 24 февраля 2025 года.

Ранее Трамп высказался о словах Макрона о ядерном оружии.