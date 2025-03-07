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В Совфеде заметили, что Макрон мстит Трампу за холодный прием

Сенатор Пушков заявил, что Макрон мстит Трампу за холодный прием в Вашингтоне
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Ludovic Marin/Reuters

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон мстит президенту США Дональду Трампу за холодный прием в Вашингтоне. Такое мнение Пушков выразил в своем Telegram-канале.

«Не случайно Макрон приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, французский лидер выбрал такую дату обращения к нации, чтобы заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Российский сенатор заявил, что Макрон является менее влиятельной фигурой, чем Трамп, однако в Париже рассчитывают на то, что американское «глубинное государство» снова одержит верх над Трампом, а Франция сможет возглавить объединенную милитаризованную Европу.

До этого Макрон заявил, что в Белом доме пытался отговорить Трампа от срочного прекращения огня на Украине, введя ограничение на ведение боевых действий только в воздухе и на море. Визит французского лидера в Вашингтон состоялся в годовщину начала СВО на Украине, 24 февраля 2025 года.

Ранее Трамп высказался о словах Макрона о ядерном оружии.

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