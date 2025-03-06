Меняйло рассказал о состоянии президента Южной Осетии

В настоящее время состояние президента Южной Осетии Алана Гаглоева оценивается как стабильное. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением», — написал глава республики.

Меняйло добавил, что врачи диагностировали у президента Южной Осетии гипертонический криз. Глава Северной Осетии отметил, что будет лично информировать о состоянии Гаглоева. Он также призвал не распространять неподтвержденную информацию.

Вечером 6 марта Telegram-канал Сапа 15 сообщил, что Гаглоева доставили в больницу Владикавказа с подозрением на инфаркт. По данным канала, президенту стало плохо в Цхинвале еще днем. Авторы отметили, что он находился в сознании.

Позже пресс-секретарь президента Южной Осетии Наталья Босикова сообщила, что Гаглоев был доставлен в республиканскую клиническую больницу (РКБ) Владикавказа. По ее словам, глава частично признанного государства находится в отделении кардиологии.

Ранее Меняйло оценил идею объединения Северной Осетии с Южной.