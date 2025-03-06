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Пресс-секретарь рассказала о состоянии госпитализированного главы Южной Осетии

Пресс-секретарь Босикова: cостояние президента Южной Осетии Гаглоева стабильное
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был доставлен в республиканскую клиническую больницу (РКБ) Владикавказа Северной Осетии с гипертоническим кризом. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова, передает ТАСС.

«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом», — сказала она.

По словам Босиковой, состояние президента стабильное, он находится в отделении кардиологии.

«Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи», — добавила она.

Как сообщалось, Гаглоеву стало плохо в Цхинвале днем 6 марта. Его доставили во Владикавказ на автомобиле скорой помощи.

Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в Цхинвале. Дважды принимал участие в президентских выборах в Южной Осетии — в 2017 и 2022 годах. В 2022 году в первом туре выборов он набрал 38,55% голосов и вышел во второй тур вместе с действующим главой государства Анатолием Бибиловым (34,95%). 8 мая 2022 года одержал победу во втором туре с результатом 56,09% голосов избирателей (Анатолий Бибилов набрал 40,90%).

Ранее президент Южной Осетии назвал условия для диалога с Грузией.

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