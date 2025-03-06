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Дуда предложил отправить на Украину полицейских вместо миротворцев

Дуда рекомендовал Европе направить на Украину полицейских и саперов
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Miguel Angelo Pereira/AP

На Украину следует направить европейских саперов и полицейских вместо миротворческого контингента. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, пишет ТАСС.

Саперы и полицейские по окончании боевых действий занимались бы обеспечением безопасности, отметил он. По мнению Дуды, такое решение «более гибкое и эффективное».

Миротворцы могут быть направлены на территорию Украины лишь под мандатом Совета Безопасности ООН и при соответствующем согласии Москвы и Киева, добавил польский лидер.

4 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские чиновники, обсуждая размещение миротворцев на Украине, «ставят телегу впереди лошади». Обычно последовательность событий является иной. Сначала необходимо проработать основные параметры сделки, и только после этого можно обсуждать механизм ее реализации, подчеркнул Ульянов. При этом идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине представляется весьма сомнительной, добавил дипломат.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.

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