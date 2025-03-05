Британский премьер рассказал, что не хочет втягивать Великобританию в конфликт с РФ

Стармер заявил, что не хочет втягивать Великобританию в войну с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не хочет втягивать Великобританию в конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Это последнее, что кто-либо хочет видеть», — ответил Стармер одному из депутатов британского парламента.

При этом британский премьер подчеркнул, что планирует продолжать работать с администрацией президента США Дональда Трампа над гарантиями безопасности для Украины.

До этого представитель французского правительства Софи Прима заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют в скором времени посетить США с официальным визитом.

При этом Прима не стала уточнять, когда именно состоится визит трех политиков в США.

5 марта журнал National Interest писал, что Стармер намерен отправить британские войска в Украину с целью активировать пятую статью НАТО.

Ранее СМИ рассказали о намерениях Стармера в отношении России.