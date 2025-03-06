Захарова назвала лучшую гарантию безопасности Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный статус.

«Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности <...>. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии», — сказала дипломат.

Помимо этого, Киеву следует соблюдать права русских и остальных этнических групп, подчеркнула Захарова. Она также напомнила, что все на Западе, у кого Украина искала гарантии безопасности, «их предали».

Вечером 2 марта в Лондоне прошел Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина. По итогам встречи европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.

Ранее в МИД Китая заявили о новых тенденциях в вопросе конфликта на Украине.