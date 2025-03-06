Соратник Кадырова в одном посте около 10 раз оскорбил Зеленского

Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов в личном Telegram-канале опубликовал пост, в котором раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского.

В тексте законодатель девять раз использовал оскорбительные слова, описывая главу соседнего государства. Делимханов два раза назвал Зеленского «сатанистом» и по одному разу — «посмешищем», «шутом», «наркоманом», «выскочкой», «бездарным клоуном», «марионеткой» и «лгбтшником» («Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

По словам депутата, с самого начала было ясно, что украинский лидер — всего лишь «марионетка» коллективного Запада. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский привел Украину к катастрофе и теперь опозорился перед своим «главным хозяином» в лице США.

«Так или иначе, <...> Зеленский понесет суровое и жесткое наказание за совершенные им преступления, в первую очередь против украинского народа», — добавил Делимханов.

5 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также опубликовал в социальных сетях пост с критикой украинского лидера. В тексте он четыре раза оскорбил Зеленского, в том числе назвав его «недоделанным фюрером» и «потрепанной киевской шавкой».

Ранее в Верховной раде Украины заявили о невменяемости главы государства.