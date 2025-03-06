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В ЕС признали отсутствие консенсуса по инициативе о военной помощи Украине

Кая Каллас: достичь согласия по инициативе о военной помощи Киеву будет сложно
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Yves Herman/Reuters

Принять инициативу о военной помощи Украине во время саммита Евросоюза в Брюсселе будет трудно, признала глава евродипломатии Кая Каллас, выступая перед журналистами. Ее цитирует РИА Новости.

«Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие», — заявила Каллас.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Венгрия собирается наложить вето на инициативу о помощи Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз заранее ищет возможность обойти блокировку.

Ранее Туск заявил, что Россия должна повторить судьбу СССР в одном вопросе.

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