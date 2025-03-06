ЕС готовится обойти вето Венгрии на помощь Украине

Европейский союз перед саммитом, на котором рассмотрят предоставление Украине новой военной помощи, заранее ищет возможность обойти ожидаемое вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что лидеры стран Европы рассчитывают привлечь премьера Венгрии Виктора Орбана с самого начала встречи. Источник агентства считает, что шансов на успех мало.

Согласно информации агентства, в начале этой недели Орбан дал понять странам Евросоюза, что готов наложить вето на итоговое решение саммита по оказанию Киеву крупной помощи.

Некоторые предложения Еврокомиссии не требуют одобрения всеми странами ЕС, объяснили собеседники агентства, но на встрече европейских лидеров будут затронуты и более радикальные меры, например, по привлечению еще нескольких сотен миллиардов долларов за счет совместного долга, против которого длительное время выступал Орбан.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее в Венгрии заявили о неспособности ЕС финансировать Украину без США.