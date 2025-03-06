Politico: страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведданными

В НАТО стали меньше доверять друг другу с точки зрения обмена разведывательной информацией на фоне нормализации отношений между Россией и США. Об этом пишет американская газета Politico.

«У членов военного альянса и без того были проблемы с доверием друг другу секретной информации. Ситуация стала еще хуже», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что обмен секретными разведывательными данными в Североатлантическом альянсе был давно осложнен на фоне недостаточного доверия блока к государствам Центральной и Восточной Европы. Это усилилось после начала специальной военной операции на Украине из-за «пророссийских позиций», которые занимают Венгрия и Словакия.

До этого лидер венгерского движения «Национальное согласие» Янош Мольнар-Гажо заявлял, что Венгрия и Словакия должны наложить вето на предоставление новой помощи Киеву со стороны стран ЕС в рамках внеочередного саммита Евросоюза по Украине.

Ранее журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу.