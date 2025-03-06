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Лавров раскрыл способ быстрого прекращения конфликта на Украине

Лавров: приостановка помощи Украине от США поможет быстро остановить конфликт
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Приостановка военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов может помочь быстро остановить украинский конфликт. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму. Это ответ на ваш вопрос», — заявил он.

По словам Лаврова, российская сторона также согласна с оценкой Борреля. Как отметил министр, глава дипломатии ЕС подразумевал, что делать этого нельзя, потому что сначала нужно нанести стратегическое поражение российской стороне.

Глава МИД РФ подчеркнул, что наивность подобных высказываний понятна, такого мнения придерживаются большинство европейских стран.

До этого в эфире Первого канала он заявил, что предсказать готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам после приостановки поставок американского вооружения невозможно.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.

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