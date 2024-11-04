В России появились мини-приложения для представителей пяти конфессий

В День народного единства пользователям ВКонтакте стали доступны мини-приложений для представителей пяти религиозных конфессий России — православия, католицизма, мусульманства, иудаизма и буддизма. Об этом сообщается на сайте общества «Знание».

Материалы для приложений собирали эксперты официальных представительств конфессий и религиозных сообществ — Русской православной церкви, Московского муфтията, Цифровой платформы для Еврейских сообществ «Го тов», Центрального духовного управления буддистов России и других.

В православном приложении можно читать Библию, Молитвослов и ознакомиться с календарем религиозных праздников.

Католическое приложение дополнено ежедневным Розарием — циклом молитв, читаемых по специальным четкам.

Мусульманам предоставили возможность читать Коран, внесли расписание Намазов, направления Киблы и электронный Тасбих.

Представителям иудаизма в приложении доступны Танах на русском языке и иврите, собрание молитв и календарь религиозных праздников.

В буддистском приложении сделали Палийский канон Типитака, лунный календарь, внесли молитвы, мантры, медитации и практики дыхания, а также Григорианский и Буддистский календари праздников и событий.