Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий заявил о прорыве антироссийской блокады

Слуцкий: парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Парламентская дипломатия снова прорывает антироссийскую блокаду. В комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу», — заявил он.

По словам Слуцкого, приезд словацкого депутата в Россию произошел спустя полтора месяца после визита вице-спикера национального совета Словакии Андрея Данко. Он добавил, что Любош Блага является смелым и мужественным политиком, который выступает за восстановление отношений с российской стороной и понимает масштаб кризиса в Евросоюзе.

Слуцкий подчеркнул, что Блага является независимым депутатом, он не боится говорить правду о разрушительных последствиях антироссийского курса евробюрократии. Помимо этого, политик отметил, что Блага помог советскому народу в борьбе с фашизмом.

До этого депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил, что его страна ценит героизм и вклад русского народа в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. По мнению парламентария, сотрудничество с Москвой является единственным путем в будущее для западных стран.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили возможность исключения Словакии из списка недружественных государств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами