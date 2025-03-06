Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Парламентская дипломатия снова прорывает антироссийскую блокаду. В комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу», — заявил он.

По словам Слуцкого, приезд словацкого депутата в Россию произошел спустя полтора месяца после визита вице-спикера национального совета Словакии Андрея Данко. Он добавил, что Любош Блага является смелым и мужественным политиком, который выступает за восстановление отношений с российской стороной и понимает масштаб кризиса в Евросоюзе.

Слуцкий подчеркнул, что Блага является независимым депутатом, он не боится говорить правду о разрушительных последствиях антироссийского курса евробюрократии. Помимо этого, политик отметил, что Блага помог советскому народу в борьбе с фашизмом.

До этого депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил, что его страна ценит героизм и вклад русского народа в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. По мнению парламентария, сотрудничество с Москвой является единственным путем в будущее для западных стран.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили возможность исключения Словакии из списка недружественных государств.