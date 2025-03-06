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Эксперты предрекли снижение ВВП Мексики и Канады из-за американских пошлин

Экономист Прикладова: ВВП Канады и Мексики может снизиться на 3–5% в год
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Marco Ugarte/AP

Снижение экспортной стоимости товаров из Канады и Мексики из-за американских пошлин может достигнуть $50–80 млрд, что приведет к сокращению ВВП этих стран на 3–5% в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

С 25%-ными пошлинами на импорт из Мексики и Канады, а также новыми тарифами на китайские товары, США также планируют ввести меры против стран с высокими тарифами на американские товары. Канада и Китай уже объявили о своих ответных действиях, а ЕС также готовит меры в ответ на угрозы президента Трампа.

По словам доцента РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасии Прикладовой, если тарифы будут отменены этим летом, снижение ВВП может составить лишь 1%. В 2022 году ВВП Канады вырос на 1,5%, а Мексики — на 1%.

Эксперт РЭУ имени Г.В. Плеханова добавила, что из-за взаимозависимости экономик эффект от пошлин будет разнонаправленным. Поставки по контрактам с фиксированными ценами останутся неизменными, и бремя пошлин ляжет на американский бизнес. В то же время канадские и мексиканские поставщики могут столкнуться с потерей до 20% доходов, что приведет к снижению зарплат и сокращению персонала. Компании будут пытаться переориентировать товаропотоки на другие рынки, предлагая скидки.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что Мексика пострадает больше всего, в то время как Канада и США столкнутся с замедлением роста ВВП и увеличением инфляции. Он отметил, что ущерб от тарифов будет меньше для США и больше для Мексики, однако абсолютные потери для США могут быть сопоставимы с потерями Канады и Мексики из-за размеров их экономик.

Ранее Канада подала иск в ВТО против США.

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