Большинство французов выступает против отправки войск на Украину

Почти две трети французов выступают против отправки Парижем своих войск на территорию Украины. Об этом, ссылаясь на социологическое исследование компании CSA, сообщает радиостанция Europe 1.

65% принявших участие в опросе не поддержали отправку французских войск на Украину, и лишь 35% одобрили эту идею. Социологи отмечают, что доля французов, которые отрицательно относятся к необходимости отправки войск, уменьшается. Так, в феврале прошлого года против присутствия французских военных на Украине выступили 76% опрошенных.

Наибольшее число противников отправки войск на Украину — 76% — наблюдается среди самой молодой категории опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, не поддерживают присутствие французских военных сторонники правых и крайне правых политических партий — 87%.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе в Париже пройдет совещание начальников генеральных штабов армий Европейского союза, на котором будет обсуждено потенциальное размещение миротворческого контингента на Украине.

Ранее стало известно о планах двух европейских стран отправить тысячи солдат на Украину.