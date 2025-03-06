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Большинство французов выступает против отправки войск на Украину

Europe 1: 65% опрошенных французов выступили против отправки войск на Украину
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Benoit Tessier/Reuters

Почти две трети французов выступают против отправки Парижем своих войск на территорию Украины. Об этом, ссылаясь на социологическое исследование компании CSA, сообщает радиостанция Europe 1.

65% принявших участие в опросе не поддержали отправку французских войск на Украину, и лишь 35% одобрили эту идею. Социологи отмечают, что доля французов, которые отрицательно относятся к необходимости отправки войск, уменьшается. Так, в феврале прошлого года против присутствия французских военных на Украине выступили 76% опрошенных.

Наибольшее число противников отправки войск на Украину — 76% — наблюдается среди самой молодой категории опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме того, не поддерживают присутствие французских военных сторонники правых и крайне правых политических партий — 87%.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе в Париже пройдет совещание начальников генеральных штабов армий Европейского союза, на котором будет обсуждено потенциальное размещение миротворческого контингента на Украине.

Ранее стало известно о планах двух европейских стран отправить тысячи солдат на Украину.

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