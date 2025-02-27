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Россия обсуждает вопрос закрытия представительства «России сегодня» с Азербайджаном

МИД: Москва находится в контакте с Баку из-за закрытия представительства Sputnik
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Нина Зотина/РИА Новости

Россия находится в контакте с Азербайджаном по теме закрытия в этой стране представительства агентства Sputnik из международной медиагруппы «России сегодня», заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что российские дипломаты довели до азербайджанских коллег позицию по этому важному для Москвы вопросу. Захарова считает, что он не менее важен и для Баку.

«Рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемое решение», — добавила Захарова.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане, Sputnik Азербайджан, было ликвидировано.

По его словам, российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

До этого власти Азербайджана направили России ноту с требованием прекратить деятельность «Русского дома» в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и нарушения местного законодательства.

Ранее в МИД РФ высказались о ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане.

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