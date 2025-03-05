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Дагестанский депутат вызвал на поединок политика-матершинника

Депутат Исаков вызвал на бой матерящегося главу Казбековского района
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Пресс-служба МО «Казбековский район»

Депутат Рашид Исаков, представляющий село Хубар в собрании депутатов Казбековского района, вызвал на поединок главу района Гаджимурада Мусаева, который допустил матерные слова в его адрес. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Конфликт между депутатом и главой района начался после того, как Мусаев представил генеральный план развития Хубара, который не понравился жителям села. В ходе телефонного звонка Мусаев вышел из себя и обматерил Исакова.

После того, как инцидент стал публичным и запись разговора попала в сеть, Мусаев публично извинился.

В ответ Исаков вызвал главу района на поединок, который должен пройти после завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

«Если ты мужчина (как ты говоришь в своей аудиозаписи), то ты примешь мой вызов, придешь и докажешь мне, что ты мужчина, и мне, и себе, и остальным, и не струсишь, как обычно, и слова будут твои по адресу, а если ты струсишь, то уж точно не мужчина, и с этим ты и будешь жить», — написал в письме Исаков.

3 марта в Перми мужчина избил пассажира трамвая, который матерился при его ребенке.

Ранее петербуржец засудил начальника, который оскорбил его в присутствии коллег.

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