Верховный суд США отказал Трампу в прекращении иностранной помощи

Верховный суд Соединенных Штатов отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат иностранной помощи в виде ранее заключенных контрактов на сумму в $2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Решение по этому вопросу было принято голосованием судей — пятью голосами против четырех приняли решение отказать Трампу в иске.

«Может ли один окружной судья, вероятно, не имеющий юрисдикции, безгранично распоряжаться двумя миллиардами долларов налогоплательщиков, которые, скорее всего, будут потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим «нет». Но большинство судей Верховного суда, похоже, думают иначе. Я поражен», — прокомментировал решение коллег судья Сэмюэл Алито, выступивший с особым мнением.

Речь идет о выплатах подрядчикам и персоналу Агентства США по международному развитию (USAID).

В феврале Федеральный суд дал действующей власти Соединенных Штатов менее двух дней на возобновление иностранной помощи через USAID.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.