Президент Панамы обозвал Трампа лжецом

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал своего американского коллегу Дональда Трампа лжецом из-за слов, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом. Об этом политик написал в соцсети Х.

Трамп 1,5 часа выступал перед конгрессом и пообещал «золотой век» Америки. В своей речи глава Белого дома коснулся ситуации с Панамским каналом и сослался на соглашение о покупке портов канала американской компанией.

«Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем [США Марко] Рубио или кем-либо еще», — заявил панамский лидер.

Мулино подчеркнул, что сотрудничество между правительствами Панамы и США основано на четких договоренностях по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также Трамп неоднократно заявлял, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал. На заявления главы Белого дома остро отреагировали панамские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.