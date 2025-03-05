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На Украине срезали трость на памятнике актеру Щепкину

В украинских Сумах вандалы отпилили трость на памятнике русскому актеру Щепкину
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IgorT/commons.wikimedia.org

В городе Сумы на севере Украины вандалы повредили памятник выдающемуся русскому актеру Михаилу Щепкину, похитив бронзовую трость. Об этом сообщило издание «Общественное Сумы» со ссылкой на представителя региональной полиции Владимира Крупецкиха.

Правоохранительные органы начали расследование для установления лиц, причастных к этому акту вандализма.

Памятник Щепкину, известный местным жителям как «Идущий Щепкин», расположен на Театральной площади рядом с театром драмы и музыкальной комедии имени актера. Открытый в 1989 году монумент представляет собой 3,5-метровую бронзовую скульптуру, на которой актер изображен с тростью в правой и шляпой в левой руке. Похищение трости вызвало возмущение у жителей города и стало предметом широкого общественного обсуждения.

В конце февраля в Полтаве на Украине демонтировали памятник российскому императору Петру І. Также в городе была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.

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