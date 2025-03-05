Недавний саммит в Лондоне, где обсуждалась помощь Украине, выглядел жалко. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он подчеркнул, что сейчас весь мир наблюдает упадок Европы.

«Лидеры европейских стран, которые еще сто лет назад диктовали войну и мир всей планете, стали сборищем политиканов на телевизионном ток-шоу. У них нет ни власти, ни сил. Им осталось сидеть в своих офисах — кому 2 года, а кому и 2 минуты. Они ничего не могут сделать, кроме словоблудия. И символично, что в этом шоу участвует профессиональный комик Зеленский», — сказал Малофеев.

Он также отметил, что на протяжении многих лет Европа и США демонстрировали сплоченность и взаимопонимание, но в 2025 году все изменилось.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

Позднее стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном.

Ранее в России заявили, что лидеры Европы лишились почвы под ногами из-за Трампа.