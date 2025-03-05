После резкого охлаждения отношений между Вашингтоном и Брюсселем европейские политики заговорили о новой «заре Европы», но заря бывает не только перед восходом, но и после захода солнца. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он отметил, что в странах Евросоюза заметно снижается уровень жизни.

«Непосредственной причиной этого стало планомерное снижение качества населения. <...> Уровень рождаемости коренных наций Европы снижается уже много лет, и количество населения поддерживается только активной иммиграцией», — обратил внимание Малофеев.

Сейчас мы наблюдаем не утреннюю зарю, а закат Европы, резюмировал он.

Служба внешней разведки (СВР) России до этого сообщила, что Брюссель ведет войну с европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа.

По данным СВР, в Брюсселе крайне обеспокоены тем, что нынешняя администрация Соединенных Штатов может ослабить европейскую глобалистскую надстройку и опирается в своей работе на лидеров, известных своими пророссийскими взглядами. Речь, в частности, идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, словацком главе правительства Роберте Фицо и претендующем на пост президента Румынии Кэлине Джорджеску.

Ранее в Совфеде заявили об отторжении Европой Трампа.