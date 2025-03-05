Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал недавний саммит в Лондоне, в ходе которого лидеры европейских стран обсуждали, как помочь Украине в свете изменения политики США по отношению к Киеву. По его мнению, мероприятие продемонстрировало политическую немощность Европы.

«Они все еще угрожают России. «Усиливают экономическое давление», «гарантируют безопасность Украины», даже создают некую «коалицию желающих» для защиты киевского режима. Кир Стармер обещает поддержать усилия Евросоюза «сапогами на земле и самолетами в воздухе». Очень страшно», — сыронизировал Малофеев.

Он добавил, что «страны, которые еще 100 лет назад диктовали правила всей планете, сейчас способны лишь на пустые разговоры».

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

Позднее стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном.

Ранее Стармер и Макрон заявили о готовности поехать в США вместе с Зеленским.