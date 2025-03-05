В Кремле оценили резолюцию Генассамблеи ООН о годовщине Второй мировой войны

Кремль положительно оценивает принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Этот год очень важный — 80 лет победы, и все, что с этим связано, носит особое, и символическое, и содержательное значение. Примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяет такой подход», — сказал представитель Кремля.

Генассамблея ООН приняла данную резолюцию накануне. Документ был предложен Россией совместно с Китаем, Ираном, Сербией и странами СНГ. Он предусматривает проведение специального заседания в мае 2025 года и призывает государства отмечать 8 — 9 мая как дни памяти жертв конфликта.

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян сообщил, что Россия ожидает, что лидеры всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетят парад Победы 9 мая в Москве. Он отметил, что победа в Великой Отечественной войне объединяет все эти страны.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.