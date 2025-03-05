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Адвокат сына экс-лидера Ливии Каддафи опроверг сообщения о его освобождении

al-Arabiya: адвокат сына Каддафи Ганнибала опроверг сообщения о его освобождении
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Patrick Hertzog/Pool/Reuters

Адвокат Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, опроверг информацию об освобождении его подзащитного из ливанской тюрьмы. Об этом сообщает телеканал al-Arabiya.

Министерство юстиции при базирующемся на востоке Ливии правительстве опубликовало 4 марта в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщении об освобождении Каддафи, почти десять лет находящегося под стражей в Ливане, а чуть позже релиз ведомства исчез с его страницы.

Адвокат Поль Романс заявил, что Каддафи все еще находится в тюрьме в Ливане. Высокопоставленный источник в органах безопасности также подтвердил каналу эту информацию.

Однако в ливийском правительстве заявили, что Ганнибал Каддафи уже освобожден из-под стражи, но остается в Ливане, в ближайшие дни его передадут ливийским властям.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года в связи с исчезновением ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра. Сам Каддафи заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Он также подчеркивал, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, поскольку ему тогда было всего 3 года.

Ранее СМИ сообщили о планах России закрепиться в Ливии.

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