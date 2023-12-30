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В Петербурге установили памятную доску Евгению Пригожину

На фасаде офиса Пригожина установлена памятная доска основателю ЧВК «Вагнер»

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Телеграм-канал «ЧВК Вагнер. Сводки»

Памятная доска в честь предпринимателя и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина была установлена на фасаде его офиса в Санкт-Петербурге. Фотография мемориальной доски опубликована в официальном Telegram-канале ЧВК «Вагнер».

Надпись на соответствующей табличке гласит: «В этом здании с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович».

До этого генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что судьба Евгения Пригожина является большой удачей для России.

22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» публикацию американской газеты Wall Street Journal (WSJ) о виновнике катастрофы с самолетом Пригожина.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью.

Ранее Медведев назвал цель мятежа Пригожина.

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