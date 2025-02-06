Будет третий импичмент? В США растет недовольство политикой Трампа

Не все в США одобрили инициативы Дональда Трампа и самого яркого представителя его команды — миллиардера Илона Маска. В стране проходят митинги несогласных с их политикой. Демократы уже объявили о начале движения за импичмент президента США, этому послужило его желание взять под полный контроль сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. Также суд заблокировал его указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения.

Член Демократической партии США Эл Грин 5 февраля в палате представителей заявил, что намерен инициировать импичмент американскому лидеру Дональду Трампу из-за его предложения захватить сектор Газа. По его словам, подобный план равносилен этнической чистке, это подлое деяние, пишет The Guardian.

«Этнические чистки в Газе — это не шутка, особенно когда они исходят от президента Соединенных Штатов, самого могущественного человека в мире. И премьер-министру Израиля должно быть стыдно, зная историю своего народа, стоять там и позволять говорить такие вещи», — сказал Грин.

Конгрессмен сослался на покойного лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего, заявив, что тот был прав, говоря, что несправедливость где бы то ни было — это угроза правосудию повсюду:

«Несправедливость в Газе — это угроза правосудию в Соединенных Штатах Америки. Я объявляю, что движение за импичмент президента началось. Я объявляю, что я подам на импичмент президента за предложенные и совершенные подлые поступки».

Грин отметил, что сделает это, когда того потребуют граждане. При этом движение за импичмент будет массовым. Он добавил, что сейчас в этом вопросе стоит в одиночку, но он стоит за справедливость. По его словам, лучше так, чем не стоять вообще.

По данным издания, многие американские чиновники расценивают действия администрации Трампа, направленные на повышение эффективности деятельности государства, как захват власти и называют это государственным переворотом. Грин пытался объявить импичмент Трампу и во время его первого срока, но тогда президента дважды оправдали в сенате.

По данным Politico, сам импичмент не является целью фракции Грина. Кроме этого, республиканцы имеют перевес в обеих палатах конгресса, то есть, скорее всего, большинство не будет голосовать за отстранение Трампа от власти.

Трамп подчинит Газу

4 февраля Трамп заявил, что США может взять под контроль сектор Газа. The New York Times пишет, что такое предложение шокировало даже сторонников президента. По данным издания, его администрация не провела необходимых предварительных расчетов, чтобы рассмотреть, насколько осуществима подобная идея. Более того, обычно сначала это обсуждают на встречах с госдепартаментом или министерством обороны, а только потом оглашают публично. Нетаньяху якобы тоже удивился от этого предложения. Саудовская Аравия, один из ключевых союзников США, уже выступила против.

Трамп также настаивает на том, чтобы Иордания и Египет приняли переселенцев из Газы, так как территория якобы непригодна для проживания.

«Мы будем владеть им [сектором Газа] и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте. Выровняем место и избавимся от разрушенных зданий. Выровняем его», — заявил Трамп.

Протесты против указов

5 февраля во многих городах США прошли протесты, выяснил AP. Люди вышли на улицы с плакатами, осуждающими Трампа, чтобы выразить свое несогласие с его политикой, начиная ущемлением прав трансгендеров и заканчивая предложением принудительно переселить палестинцев из сектора Газа.

Протестующие считают, что если сейчас ничего не сделать, то будет совершена «атака на демократию». Демонстранты также возмущались действиями миллиардера Илона Маска, который сейчас возглавляет департамент эффективности государственного управления (DOGE). Особенно их беспокоит, что Маск якобы получил доступ к данным министерства финансов, хотя это уже частично опровергли.

«Почему у Илона есть твой номер социального страхования?» — написано на одном из плакатов.

Илон Маск и тайная комната: как «дети DOGE» штурмовали офис USAID Bloomberg выяснил, что как минимум четыре молодых помощника Илона Маска смогли получить доступ... 05 февраля 13:31

Некоторые демонстранты также требуют депортировать Маска обратно в Астралию, при этом утверждают, что в США рады иммигрантам.

Блокировка указов Трампа

По данным The Washington Post, в Мэриленде уже заблокировали на неопределенный срок указ Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения (до расоряжения нового президента США любой ребенок, рожденный на территории страны, получал американское гражданство, даже если родители находятся там незаконно). Этот указ противоречит тексту 14-й поправки к конституции США, поэтому его посчитали юридически нелегитимным. Он будет заблокирован, пока идет судебное заседание или пока вышестоящая инстанция его не отменит. Блокировка распространяется на всю территорию США.

Известно, что и Трамп, и Маск хотят ликвидировать Агентство по международному развитию (USAID), так как там якобы обнаружили случаи мошенничества. Сотрудников по всему миру уже отправили в административный отпуск, а зарубежным представительствам ведомства приказали закрыться. При этом официально такое решение может принять только конгресс. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсетях объявила, что уже подала соответствующий законопроект, чтобы ликвидировать USAID.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Трампа за это решение, так как агентство, скорее всего, финансировало «все левые СМИ в Венгрии».

Также Трамп подписал указ, который запрещает биологическим мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях, даже если они поменяли пол. Школы, которые продолжат делать подобное, лишатся федерального финансирования. Ранее Трамп официально закрепил в США только два гендера: мужской и женский.