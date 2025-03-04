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Посол РФ в Ереване заявил, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

Посол Копыркин: Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС
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Shutterstock

Армении необходимо сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС). Об этом в интервью армянскому телеканалу 24 News заявил российский посол в Ереване Сергей Копыркин.

Посол подчеркнул, что позиция России изначально была такой: либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно. Это вопрос объективной реальности, поскольку государство не может одновременно состоять в двух таможенных союзах. Дипломат напомнил слова вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука о том, что вступление Армении в ЕС похоже на покупку билета на «Титаник».

Копыркин отметил, что сотрудничество Еревана с ЕАЭС является реалиями, и статистика свидетельствует о том, что Россия — один из ключевых факторов экономического развития Армении.

По словам посла, что будет в Евросоюзе — это вопрос будущего. Пока же динамика торгового оборота Армении и ЕС характеризуется отрицательной величиной. При этом дипломат подчеркнул, что данный выбор является суверенным правом Армении.

3 марта сообщалось, что профильная комиссия парламента Армении отложила обсуждение законопроекта о намерении страны вступить в Евросоюз перед вторым чтением.

Ранее кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

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